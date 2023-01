Plädoyer für individuelle Mobilität

Mit solch positiven Aussagen über das Auto steht man in der öffentlichen Debatte heute allerdings schnell als jemand da, der die Vergangenheit verklärt, der die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat und der trotzig auf „freie Fahrt für freie Bürger“ beharrt – wo doch das Auto als "Klimaschleuder" in den Augen vieler schlicht abgeschafft gehört.

Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn das Auto ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Sich flexibel von einem Ort an einen anderen bewegen zu können, ist nicht nur ein Ausdruck individueller Freiheit, es hilft auch der Selbstfindung. Den deutschen Muff der Nachkriegszeit hat das Reisen ordentlich weggepustet.

Zudem: Auch ich will Autos, die CO2-frei unterwegs sind, und natürlich müssen wir weiter am sicheren Fahren arbeiten. Dabei sollten wir unsere Umwelt so gestalten, dass sie nicht in erster Linie den Autos dient, sondern den Menschen. Ich bin für ein Verbot von absurd großen Geländewagen in Städten, und ebenso soll es dort auch autofreie Zonen geben.