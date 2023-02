Crossdressing

Wenn Geschlechter Kleider tauschen

56:41 Minuten Das Crossdressing greift die heute eigentlich überholte Idee zweier sauber voneinander getrennter Geschlechter wieder auf. © Han Vogel

Von Jaya Mirani · 05.02.2023

Männer in Röcken, Frauen in Hosen: Geschlechterrollen durch Kleidung bewusst umzudrehen, das ist Crossdressing. Aber was bedeutet das in einer Zeit, in der Mode immer androgyner und die Idee der zwei Geschlechter zunehmend infrage gestellt wird?