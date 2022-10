Doku "Anima – Die Kleider meines Vaters"

„Das kann nicht real sein“ war der erste Gedanke, den die Regisseurin hatte, als sie am Sterbebett ihres Vaters von dessen Geheimnis erfuhr. „Das hat Almodóvar geschrieben, das Drehbuch. Ich habe das nicht mit meinem Vater zusammen gebracht, was ich da gehört habe.“

Als sie die Nacht über an seinem Sterbebett saß, sei sie fast erleichtert gewesen, sagt Uli Decker. „Da war doch viel mehr in diesem Menschen.“ Da sei nicht nur der zurückhaltende Mann in gedeckten Farben gewesen, sondern eben auch eine sehr bunte Seite an ihm.