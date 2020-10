Chor Quarterpast Viel mehr als Gospel

Auch wenn Quarterpast mittlerweile ein eigenständiger Verein ist, der St.-Lukas-Gemeinde bleibt der Chor treu. (Adalbert Birkhofer)

Nach dem Konzert eines Gospelchors in der evangelischen St.-Lukas-Kirche in Augsburg dachte der Pfarrer: So einen Chor braucht die Gemeinde auch. Zunächst entstand ebenfalls ein Gospelchor. Doch schon bald wurde klar: Bei Gospel bleibt es nicht.

Im Norden Augsburgs, wo der Boden für die Landwirtschaft nicht geeignet ist, entstand in den 1930er-Jahren ein neuer Stadtteil mit einer neuen Kirche. Diese evangelische St.-Lukas-Kirche ist das Zuhause des Chores "Quarterpast". Der Chor entstand 1997 als Gospelchor der Gemeinde St. Lukas.

Gospel, Pop und Weltmusik

Nach dem Auftritt eines Gospelchores in der Kirche fragte der Pfarrer spontan ins Publikum, wer Lust habe, in einem neuen Chor zu singen. Es kamen sofort 40 Leute zusammen und einen Chorleiter fand der Pfarrer auch noch. Zunächst war es ein Gospelchor, doch schon bald wurde klar: Die Sängerinnen und Sänger wollten auch Pop und Weltmusik singen.

Während der Proben fragte der Chorleiter oft, wie spät es denn eigentlich sei. Zufällig war es immer Viertel nach. Kurzerhand nannten sie ihren Chor demnach "Quarterpast". Und auch die Konzerte beginnen nie zur vollen Stunde - sondern immer um Viertel nach.