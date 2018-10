Der britische Sinologe Kerry Brown und der österreichische Unternehmensberater Robert Fitzthum erklären in "Die Welt des Xi Jinping" und "China verstehen" den Aufstieg Chinas zur Weltmacht. Einseitig, aber durchaus lehrreich sind beide Bücher. Mehr

Als die Mutter der Britin Susannah Walker starb, hinterließ sie ein Haus voll Gerümpel. In ihrem Buch "Was bleibt" nähert sich Walker den Gegenständen wie eine Archäologin. Ihre toten Mutter kommt sie so näher denn je. Mehr