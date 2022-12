Biologin Caroline Ring

Warum so viele Vögel in die Städte ziehen

09:03 Minuten Vom Verschwinden der Spatzen bis zur Rückkehr der Mauersegler: Caroline Ring schreibt über Vögel in den Städten. © Unsplash / M'Hand Andam

Caroline Ring im Gespräch mit Christian Rabhansl · 24. Dezember 2022, 11:32 Uhr

In Köln scharen sich die Sittiche. Berlin ist die Hauptstadt der Nachtigallen. Und im Dom von Hildesheim leben Uhus. Warum fühlen sich Vögel ausgerechnet in der Stadt so wohl? Ein Gespräch mit der Biologin und Autorin Caroline Ring.