Ärztin zur Legalisierung weicher Drogen

In speziellen lizenzierten Fachgeschäften könnte man genau das gewährleisten. Dort könne unabhängig vom Alter auch immer zusätzlich aufgeklärt, informiert und – bei Bedarf – Hilfe angeboten werden. Insofern sei die angestrebte Legalisierung "ganz unstrittig im Sinne des Jugendschutzes". Anders als am Schwarzmarkt bestünde zudem nicht die "Riesengefährdung für die Jugend" durch mögliche Verunreinigungen der Droge. Und auch der Gehalt an der berauschenden Substanz THC könne transparent gemacht und kontrolliert werden. Wichtig sei, dass nicht der falsche Eindruck entstehe, dass "alles, was legal ist, auch gesund und gut" ist.