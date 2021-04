Calexico & Iron and Wine Ein Mix aus Spielfreude und Facettenreichtum

Moderation: Carsten Beyer

Country, Folkrock, Cumbia, Mariachi und Soul: Calexico und Iron & Wine präsentieren ihr Gemeinschaftswerk "Years To Burn". (Piper Ferguson / City Slang)

Calexico & Iron and Wine: zwei Bands, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise die US-Americana-Szene geprägt haben. Wie gut sie zusammenpassen, zeigte sich auf der „Years to Burn“–Tour im Jahr 2019, auf der sie gemeinsam zu erleben waren.

Calexico ist eine kalifornische Kleinstadt an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. So, wie sich dort Menschen, Sprachen und Kulturen mischen, so mischen sich auch in der Musik der gleichnamigen Band Einflüsse aus Country, Westcoast-Folkrock, Cumbia und Mariachi.

Wie gut die Band neue Einflüsse absorbieren kann, zeigt sich auch in der Zusammenarbeit mit dem Sänger und Gitarristen Sam Beam und seiner Band Iron and Wine. 2005 trafen die Gruppen erstmals aufeinander. Ergebnis: die EP "In the Reins".

14 Jahre später gab es dann eine Neuauflage in den Sound Emporium Studios in Nashville. Das Album "Years to Burn" war und ist ein echter Hinhörer. Die Spielfreude von Calexico gemixt mit der facettenreichen Stimme von Sam Beam und dem einfühlsam-souligen Sound seiner Band-Kollegen: Das passt wunderbar zusammen und klingt doch ganz anders, als man es von beiden Gruppen vorher gewohnt war.

Das Album bildete auch die Grundlage des Konzerts in der Münchner Muffat-Halle, bei dem jeweils drei Musiker aus beiden Bands auf der Bühne standen.

Sam Beam, Gesang, Gitarre

Joey Burns, Geang, Gitarre

Sebastian Steinberg, Bass

John Convertino, Schlagzeug

Jacob Valenzuela, Trompete

Rob Burger, Keyboards

München, Muffat-Halle

Aufzeichnung vom 11.11.2019