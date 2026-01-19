Burschenschaften

Konservative Räume zwischen Mensur und Moderne

Die Wurzeln der deutschen Burschenschaften liegen in der Zeit der Befreiungskriege gegen das napoleonische Frankreich. Zur Blüte brachten sie es im Deutschen Kaiserreich ab 1871.

Burschenschaften sind ein Randphänomen unter den Studierenden in Deutschland. Doch sie sorgen in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen - vor allem wegen reaktionärer und rechtsextremer Tendenzen. Es gibt aber auch liberalere Vereinigungen.