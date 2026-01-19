Burschenschaften
Die Wurzeln der deutschen Burschenschaften liegen in der Zeit der Befreiungskriege gegen das napoleonische Frankreich. Zur Blüte brachten sie es im Deutschen Kaiserreich ab 1871. © picture alliance / dpa / -
Konservative Räume zwischen Mensur und Moderne
31:15 Minuten
Burschenschaften sind ein Randphänomen unter den Studierenden in Deutschland. Doch sie sorgen in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen - vor allem wegen reaktionärer und rechtsextremer Tendenzen. Es gibt aber auch liberalere Vereinigungen.