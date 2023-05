Am 10. Mai 1933 gehen in deutschen Städten tausende Bücher in Flammen auf. Die Scheiterhaufen auf öffentlichen Plätzen sind Höhepunkt der Kampagne "Wider den undeutschen Geist", mit der – nur wenige Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 – die systematische Verfolgung jüdischer, oppositioneller und politisch unliebsamer Schriftsteller, Journalistinnen und Wissenschaftler begann.