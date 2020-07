Bücher über Insekten Das bunte, wilde Treiben der Kleinstlebewesen

Susanne Billig im Gespräch mit Andrea Gerk

Rund 2000 Bücher, Spiele und Kalender zum Thema Insekten sind seit 2019 erschienen. (mago images / Ikon Images / Sophie Blackall)

Liebevoll gestaltet für Kinder, ganz klassisch mit viel Wissen für Erwachsene, und sogar Ideen zum Kochen: Die Bandbreite der Bücher über Insekten ist groß. Susanne Billig stellt ihre Favoriten aus der Masse der aktuellen Titel vor.

Seit der "Entomologische Verein Krefeld" nachgewiesen hat, dass die Biomasse der von ihm untersuchten Insekten im Laufe von 27 Jahren um drei Viertel zurückgegangen ist, rücken die sechsbeinigen Kleinstlebenwesen immer mehr ins Zentrum des Interesses - nicht nur in der Wissenschaft, auch auf dem Buchmarkt.

Allein seit 2019 sind rund 2000 Titel, Spiele und Kalender zum Thema erschienen - darunter auch zahlreiche Sachbücher, Bilderbücher und sogar Kochbücher.

Die im Gespräch vorgestellten Titel:



Timothy C. Winegard: "Die Mücke – Das gefährlichste Tier der Welt und die Geschichte der Menschheit"

Übersetzung von Henning Dedekind und Heike Schlatterer

Terra Mater Verlag 2020

624 Seiten, 32 Euro



Marcus Schwarz: "Wenn Insekten über Leichen gehen – Als Entomologe auf der Spur des Verbrechens"

Droemer Taschenbuch 2020

288 Seiten, 16,99 Euro



Heiko Bellmann: "Welches Insekt ist das?"

Kosmos 2020 (3. Auflage)

256 Seiten, 15 Euro



Olaf Fritsche (Autor), Barbara Dziadosz (Illustrationen): "Der Insektensammler"

Rowohlt 2020

192 Seiten, 20 Euro



Fabre, Jean-Henri: "Erinnerungen eines Insektenforschers X – Souvenirs entomologiques X"

Übersetzung von Ulrich Kunzmann, Friedrich Koch, Heide Lipecky

Illustrationen von Christian Thanhäuser

Matthes & Seitz 2020

400 Seiten, 36,90 Euro



Florian Schweigert: "Insekten essen – Gebrauchsanweisung für ein Nahrungsmittel der Zukunft"

C.H.Beck 2020 (erscheint am 16.7.)

159 Seiten, 12,95 Euro



Yuval Zommer (Text und Illustrationen): "Das große Buch der Krabbeltiere"

Übersetzung von Cornelia Panzacchi

Fischer Sauerländer 2019

64 Seiten, 16,99 Euro



Bart Rossel (Autor), Medy Oberendorff (Illustrationen): "Die wunderbare Welt der Insekten"

Übersetzung von Eva Schweikart

Gerstenberg Verlag 2019

96 Seiten, 26,00 Euro



Valter Fogato (Autor), Isabella Grott (Illustrationen): "100% Insekten in Lebensgröße"

Übersetzung von Annette Ostlaender

Edizioni White Star 2020

40 Seiten, 19,95 Euro



Britta Teckentrup (Text und Illustrationen): "Sechs Beine oder mehr – Die Wunderwelt der Insekten und Spinnen"

Übersetzung von Ute Löwenberg

Prestel Verlag 2020

48 Seiten, 18,00 Euro



David MacNeal: "Planet der Insekten – Zu Besuch bei den wahren Herrschern der Erde"

Übersetzung von Matthias Frings

Aufbau Verlag 2020

363 Seiten, 24,00 Euro



Holger Grumt Suárez, Roland Grumt Suárez: "111 Insekten, die täglich unsere Welt retten"

Emons Verlag 2019

240 Seiten, 16,95 Euro



Friedrich Frischknecht: "Parasiten. Insekten, Würmer, Einzeller – verdrängte Plagegeister?"

Springer Fachmedien 2020

52 Seiten, 14,99 Euro



Susanne Foitzik und Olaf Fritsche: "Weltmacht auf sechs Beinen – Das verborgene Leben der Ameisen"

Rowohlt 2019

320 Seiten, 22,00 Euro