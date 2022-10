Auftakt zur Frankfurter Buchmesse

Kim de l'Horizon erhält den Deutschen Buchpreis 2022 für den Roman "Blutbuch". Das gab die Jury beim Festakt in Frankfurt bekannt. Der Deutsche Buchpreis zeichnet den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus.

Damit geht die renommierte Auszeichnung das erste Mal in der Geschichte des Buchpreises an eine nonbinäre Person. Die Preisverleihung hatte eine spektakuläre Note. Während der Dankesrede rasierte Kim de l'Horizon sich die Haare ab und sagte unter tosendem Applaus:

"Mit einer enormen kreativen Energie sucht die nonbinäre Erzählfigur in Kim de l'Horizons Roman nach einer eigenen Sprache", urteilt die Buchpreis-Jury. "Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht?"

Die Romanform sei in steter Bewegung: "Jeder Sprachversuch, von der plastischen Szene bis zum essayartigen Memoir, entfaltet eine Dringlichkeit und literarische Innovationskraft." Davon hat sich die Jury eigenen Angaben zufolge "provozieren und begeistern" lassen.

Kim de l'Horizon lässt die eigene Biografie bewusst im Vagen: Im Klappentext heißt es: "geboren 2666". Laut Börsenverein wurde Kim de l'Horizon 1992 bei Bern in der Schweiz geboren, studierte Germanistik, Film- und Theaterwissenschaften in Zürich sowie Literarisches Schreiben in Biel. "Blutbuch", ein Debüt, war zuvor bereits mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung ausgezeichnet worden.