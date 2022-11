Benin-Bronzen aus Nigeria

Anders als in Deutschland, Frankreich und den USA ist die Rückgabe von Benin-Bronzen aus kolonialer Raubkunst in Großbritannien noch keine beschlossene Sache. Dies liege an der konservativen Regierung, die das Empire positiv besetzen wolle, sagt der Journalist Robert Rotifer. Auch das British Museum mit seinen bedeutenden Ausstellungsstücken sei für das Selbstverständnis der Briten wichtig.