Brasiliens Diktatur

Indigene fordern Gerechtigkeit

21:19 Minuten
Eine indigene Frau steht an der Spitze einer Demonstration. Ihr Gesicht ist in traditionellen Farben bemalt.
Zur Zeit der Militärdiktatur in Brasilien wurden indigene Völker teilweise aus ihren Siedlungsgebieten vertrieben. Das sorgt auch nach 40 Jahren noch für Spannungen © Getty Images / NurPhoto / Ton Molina
Azade Pesmen, Anne Herrberg, Katrin Materna |
Audio herunterladen
Die brasilianische Militärdiktatur endete 1985, doch ihre Aufarbeitung verläuft schleppend. Besonders Indigene wie die Krenak litten unter Gewalt und Vertreibung. Nun fordern sie ihr Land zurück – erste Gerichtsurteile geben ihnen Recht.
