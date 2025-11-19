Brasiliens Diktatur
Zur Zeit der Militärdiktatur in Brasilien wurden indigene Völker teilweise aus ihren Siedlungsgebieten vertrieben. Das sorgt auch nach 40 Jahren noch für Spannungen © Getty Images / NurPhoto / Ton Molina
Indigene fordern Gerechtigkeit
21:19 Minuten
Die brasilianische Militärdiktatur endete 1985, doch ihre Aufarbeitung verläuft schleppend. Besonders Indigene wie die Krenak litten unter Gewalt und Vertreibung. Nun fordern sie ihr Land zurück – erste Gerichtsurteile geben ihnen Recht.