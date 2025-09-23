Australiens Indigene

Aboriginal-Herkunft als Trend

22:36 Minuten Viele Menschen in Australien identifizieren sich als Indigene - auch wenn ihre Abstammung oft nicht dokumentiert und ihre kulturelle Identität nicht nachgewiesen ist © Getty Images / Jenny Evans

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

In Australien leben heute weit mehr Aboriginals als vor 20 Jahren. Doch der Kampf um ihre Rechte stagniert. Gleichzeitig suchen immer mehr Australier gezielt nach indigenen Ahnen und bekennen sich zu diesen Wurzeln. Viele zu unrecht, sagen Kritiker.