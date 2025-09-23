Australiens Indigene

Aboriginal-Herkunft als Trend

22:36 Minuten
Eine junge Frau mit kurzen Haaren und mit Ohrringen in Herzform, die die Flagge der Aborigines zeigt, ist von der Seite zu sehen.
Viele Menschen in Australien identifizieren sich als Indigene - auch wenn ihre Abstammung oft nicht dokumentiert und ihre kulturelle Identität nicht nachgewiesen ist © Getty Images / Jenny Evans
Andreas Stummer, Christiane Justus, Isabella Kolar, Katrin Materna |
Audio herunterladen
In Australien leben heute weit mehr Aboriginals als vor 20 Jahren. Doch der Kampf um ihre Rechte stagniert. Gleichzeitig suchen immer mehr Australier gezielt nach indigenen Ahnen und bekennen sich zu diesen Wurzeln. Viele zu unrecht, sagen Kritiker.
Podcast: Weltzeit
Aus dem PodcastWeltzeit

Podcast hören

PodcastWeltzeit

Podcast: Weltzeit

Die Welt verstehen mit der „Weltzeit“: Der Auslandspodcast von Deutschlandfunk Kultur erklärt... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr über Australiens Indigene
Zur Startseite