Australiens Indigene
Viele Menschen in Australien identifizieren sich als Indigene - auch wenn ihre Abstammung oft nicht dokumentiert und ihre kulturelle Identität nicht nachgewiesen ist © Getty Images / Jenny Evans
Aboriginal-Herkunft als Trend
22:36 Minuten
In Australien leben heute weit mehr Aboriginals als vor 20 Jahren. Doch der Kampf um ihre Rechte stagniert. Gleichzeitig suchen immer mehr Australier gezielt nach indigenen Ahnen und bekennen sich zu diesen Wurzeln. Viele zu unrecht, sagen Kritiker.