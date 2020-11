"Black Friday" in der Coronakrise Gut informierte Kunden auf Rabattfang

Norbert Herzog im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Wegen Corona rechnen die Geschäfte auch am "Black Friday" nicht mit einem Kundenansturm. Vieles spielt sich eher Online ab. (picture-alliance/Keystone/Ennio Leanza )

Für den Kauf von technischen Geräten ist der "Black Friday" ein wichtiger Tag, sagt der Marktforscher Norbert Herzog. Die Konsumenten seien gut informiert und benötigten in der Pandemie vor allem Computer und Monitore, die stark nachgefragt würden.

Gerade während der Coronapandemie hoffen viele Kunden am "Black Friday" auf die Rabatte des Jahres. Viele planen ihre Einkäufe sehr gezielt.





Den Aktionstag "Black Friday" gebe es schon seit 2013 in Deutschland, sagt Norbert Herzog, Experte für technische Konsumgüter beim Marktforschungsinstitut GfK. "Es kann sich durchaus lohnen, wenn man einen guten Rabatt bekommen möchte, diese Woche zu kaufen." Es sei seit 2018 die wichtigste Woche des Jahres für technische Produkte. Es würden vor allem teure Geräte gekauft, beispielsweise Fernseher. Dieses Jahr würden sicher auch Tablets stark nachgefragt. Noch 2019 seien vor allem Küchenkleingeräte ganz oben auf der Liste gewesen.

Gut informierte Kunden

Gerade in der Pandemiezeit handele es sich vor allem um einen "Online-Event", sagt Herzog. Die Konsumenten seien so gut informiert wie noch nie. Er würde deshalb nicht so gerne vom "Schnäppchen" reden, dass ja einen Zufall unterstelle.

In der Pandemie wird Technik gebraucht

In diesem Jahr sei die Situation anders als in den Jahren davor. Viele Menschen seien im Homeoffice und deshalb stehe das Produkt noch stärker im Mittelpunkt des Kaufwunsches. "Weil wir bestimmte Produkte nicht nur wollen, sondern wir brauchen sie einfach ganz, ganz dringend." Das könnte das Tablet für die Arbeit sein oder das Laptop für die Schulkinder. Bisher seien Computer oder Monitore nicht oben auf der Einkaufsliste. "Das werden wir dieses Jahr aber sehen."



