Big Joanie: "Back Home“

„Es gab einfach keine Räume, in denen man gleichzeitig schwarze Feministin und Punk sein konnte. Aber ich dachte immer, ich kann doch unmöglich die einzige sein, die sich als Außenseiterin in der Punk-Szene fühlt. Bestimmt gibt es noch andere Frauen, denen es genauso geht. Deshalb wollte ich eine eigene Band gründen. Die Szene war damals noch total homogen und fast ausschließlich weiß. Das wurde auch nicht hinterfragt.“

Das hat sich auch in Musikerkreisen herumgesprochen. Zum Beispiel bis zu so bekannten Leuten wie den Riot Grrrl-Legenden Bikini Kill und Sleater-Kinney, die die Band mit auf Tour nahmen. Und zu Thurston Moore von Sonic Youth, der ihr neues Album „Back Home“ gerade auf seinem Label Daydream Library Series herausgebracht hat.

„Das Thema, das alle Songs verbindet, ist ‚Heimat‘: Eine Heimat zu haben, nach Hause zu kommen und einen Platz in der Welt zu finden", erklärt Stephanie Phillips. Wir kommen alle drei aus Familien, die ursprünglich aus der Karibik und aus Afrika kommen. In unseren Communities ist der Begriff 'nach Hause gehen' fest verankert – also dahin zurück, wo die Wurzeln sind. Aber was bedeutet 'Heimat' und 'zu Hause' eigentlich, wenn man zwar hier geboren wurde, aber weder hier noch dort wirklich zu Hause ist?“