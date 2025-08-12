Roman "Biarritz"
Die Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki geht mit ihrem neuen Roman "Biarritz" auf Lesereise und freut sich auf das Gespräch mit dem Publikum © imago / Frank Gaeth
Andrea Sawatzki widmet sich nach dem Vater der Mutter
13:12 Minuten
Im autofiktionalen Roman "Brunnenstraße" erzählte Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki von der Demenz ihres Vaters. Im neuen Buch "Biarritz" geht es nun um das schwierige Verhältnis zur Mutter und die Überforderung bei der Pflege der Eltern.