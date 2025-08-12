Roman "Biarritz"

Andrea Sawatzki widmet sich nach dem Vater der Mutter

13:12 Minuten
Andrea Sawatzki steht in der Lobby eines Gebäudes und lächelt freundlich in die Kamera
Die Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki geht mit ihrem neuen Roman "Biarritz" auf Lesereise und freut sich auf das Gespräch mit dem Publikum © imago / Frank Gaeth
Sawatzki, Andrea |
Im autofiktionalen Roman "Brunnenstraße" erzählte Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki von der Demenz ihres Vaters. Im neuen Buch "Biarritz" geht es nun um das schwierige Verhältnis zur Mutter und die Überforderung bei der Pflege der Eltern.
