Karl Christian Führer: "Das Fleisch der Republik"

Plädoyer für bewussten Konsum

12:18 Minuten Darf's noch ein bisschen mehr sein? Für die heutige Massentierhaltung sind wesentlich die Konsumenten verantwortlich, meint Karl Christian Führer. © picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd

Karl Christian Führer im Gespräch mit Christian Rabhansl · 07. Januar 2023, 11:24 Uhr

Der Wirtschaftshistoriker Karl Christian Führer hat untersucht, warum in Westdeutschland eine Massentierhaltung entstanden ist, die so niemand haben wollte. Die Agrarpolitik habe versagt. Verantwortlich sieht er am Ende aber vor allem die Kunden.