Sachbuch-Empfehlungen

Beste Sachbücher im Dezember: Was uns begeistert hat

39:21 Minuten Eva Menasses Buch "Alles und nichts sagen. Vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne" ist eine unserer Empfehlungen. © imago-images / Manfred Segerer

Rabhansl, Christian;Albath, Maike;Böttiger, Helmut;Newmark, Catherine · 25. November 2023, 11:05 Uhr

Die Themen unserer Bücher: Warum Diskutieren in der Digitalmoderne so schwerfällt. Wieso Gespräche über Israel so rasch entgleisen. Warum der Tiber sowohl Lebensader als auch Friedhof war. Und warum Jazz auch eine politische Sozialgeschichte ist.