Bernabeu-Stadion in Madrid

"Ein magischer Ort des Fußballs"

Mehr als 80.000 Zuschauer können im modernisierten Stadion von Real Madrid Spiele verfolgen.

Ritter, Bettina · 19. November 2023, 17:45 Uhr

Das Bernabeu-Stadion in Madrid gilt als eines der legendärsten Fußballstadien der Welt. Unser Kollege Matthias Horn hat dort Spiele von Real Madrid besucht – und erklärt, was den Ort so besonders macht und welche anderen Stadien ihn faszinieren.