Wie hat sich der Verband mit seinen Mitgliedern in der NS-Zeit verhalten? Welche Akteure waren vor 1933, während der Hitlerzeit und auch danach in verantwortlicher Position? Mit diesen und anderen Fragen setzt sich die Studie auseinander.

„Dabei darf es selbstverständlich keine Tabus geben“, sagt der Kulturwissenschaftler Thomas Schneider, der die Studie leitet. „Wir wollen zu verschiedenen Facetten dieses Themas versuchen, möglichst alles zutage zu fördern, was uns möglich ist.“ Dazu gehören auch Originaldokumente.

Allerdings sei die Quellenlage „sehr dürftig“. Das hänge damit zusammen, dass die Fußballvereine und auch die Verbände keine Verpflichtung haben, ein Archiv zu führen. „Deswegen sind wir auch auf verschlungene Wege angewiesen, müssen dann ein bisschen kreativ sein in der Findung der Quellen.“

Damals war auch noch die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Berlin - und ist inzwischen in Frankfurt am Main. „Das heißt auch: Felix Linnemann als DFB-Präsident hatte ganz andere Einflussmöglichkeiten auf den deutschen Fußball und auf den Berliner Fußball“, sagte Schneider.