Welchen Sinn macht es, freiberuflich arbeitende Film-, Kunst- und Kulturschaffende mit einem Boykott zu belegen? Deren Auftritte und Aufführungen mit Sprechchören zu stören? Keinen. Und doch ist das seit mehreren Jahren, besonders seit dem 7. Oktober 2023, auch im deutschen Kulturbetrieb groß in Mode.

Die Rede ist nicht etwa von militanten Unterstützern einer Diktatur oder Autokratie, die von der kulturellen Landkarte und damit auch aus der Gemeinschaft der Kunstwelt ausgeschlossen werden sollen. Nein. Es sind die Vertreter jüdischer und israelischer Kulturinstitutionen aller Genres gemeint. Denn, so lautet die krude Argumentation derer, die lautstark Boykotte in großem Stil fordern: Diese seien „Kollaborateure eines kolonialistischen Regimes“.

Auch jüdische Filmschaffende sind von den Boykottaufrufen betroffen: Filme aus Israel sollen nach Wunsch der Boykotteure von der Teilnahme an Filmfestivals möglichst ganz ausgeschlossen werden. Und wie positioniert sich die Berlinale 2025? Die „Antisemitismus-Resolution“ sei „kein rechtsverbindliches Dokument“ und habe daher „keinen Einfluss auf die Durchführung der Berlinale“, heißt es auf den Internetseiten.

Am Eröffnungstag erinnert eine Handvoll Menschen, darunter Filmschaffende, vor dem Berlinale-Palast mit einem Foto an das Schicksal des am 7. Oktober 2023 nach Gaza verschleppten Schauspielers und Berlinale-Preisträgers David Cunio. Gleichzeitig wird eine der prominentesten Verfechterinnen der Israel-Boykottaufrufe ausgezeichnet: Tilda Swinton. Die, wie sie stolz bei der Pressekonferenz betont, „große Bewunderin von BDS“, der Boykottbewegung mit der weltweit größten Reichweite, erntet dafür frenetischen Beifall im Netz.