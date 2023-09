Rissenbeek hatte bereits vor dieser Entscheidung erklärt, dass sie ihren Vertrag als Geschäftsführerin nicht verlängern möchte. Chatrian gab danach sein Ausscheiden bekannt. "Ich dachte, dass Kontinuität gewährleistet werden könnte, wenn ich weiterhin Teil des Festivals bliebe, aber in der neuen Struktur, so wie sie nun vorgestellt wurde, ist ganz klar, dass die Bedingungen für mich, als künstlerischer Leiter weiterzumachen, nicht mehr gegeben sind", heißt es in seiner persönlichen Erklärung