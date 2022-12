Rückgabe erster Benin-Bronzen

Ein Anfang zur Aufarbeitung kolonialen Erbes, zumindest was die Raubkunst betreffe, sei gemacht. "Ob das jetzt die Tür öffnet für die Aufarbeitung des kolonialen Erbes insgesamt, was weit über die koloniale Raubkunst hinausgeht, das muss man sehen", sagt Zimmerer.

Was mit den weiteren über tausend Benin-Bronzen passieren soll, die noch in deutschen Museen stehen, ist nach wie vor nicht bekannt. Es sei ein großer Kritikpunkt, dass die Zivilgesellschaft kaum in die Prozesse involviert sei. "Das ist das Defizit, was einer demokratischen Gesellschaft unwürdig ist", sagt Zimmerer.