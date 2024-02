Inklusion und Arbeit

Schwerbehinderte werden am Arbeitsmarkt kaum berücksichtigt

29:20 Minuten Gerade wegen ihrer Beinträchtigung seien behinderte Menschen oft besonders motiviert und leistungsfähig, sagt Corinna Rüffer. © imago-images / Panthermedia / AndreyPopov

Führer, Susanne · 03. Februar 2024, 17:30 Uhr

Acht Millionen Schwerbehinderte leben hierzulande. Am Arbeitsmarkt haben sie kaum Chancen, obwohl viele über gute Qualifikationen verfügen. Das liege an Vorurteilen, aber auch an bürokratischen Hürden, sagt Grünen-Politikerin Corinna Rüffer.