Bebersee Festival on tour Markus Groh and friends

Moderation: Volker Michael

Bringt sein Bebersee-Festival in unser Konzert-Studio Jesus-Christus-Kirche - der Pianist Markus Groh (Dan Williams & Kalare Studio)

Eigentlich spielen sie in einem Hangar in der Schorfheide. Im Corona-Jahr spielen die Musikerinnen und Musiker des Bebersee Festivals für Sie in der Jesus-Christus-Kirche Berlin. Das Programm bietet Kammermusik von Haydn bis Schostakowitsch.

Mit einem weiteren Spontankonzert bieten wir den Künstlerinnen und Künstlern des Bebersee Festivals ein Podium, um ihr Publikum über Radio und Internet zu erreichen.

Repertoirerenner und breites Spektrum

Am ersten Abend (den zweiten bringen wir als Sendung und Stream im August) reicht das musikalische Spektrum von Joseph Haydn bis Alfred Schnittke - mit zwei großen Repertoirerennern im zweiten Teil, Antonín Dvořáks zweitem Klavierquartett und dem Klavierquintett von Dmitri Schostakowitsch.

Cellistin Marie-Elisabeth Hecker (Harald Hoffmann)

Festivalleiter und -gründer Markus Groh und seine künstlerische Beraterin Franziska Hölscher spielen nicht nur selbst, sondern sie konnten mehrere bekannte Musiker der jungen Generation gewinnen - den Geiger Stephen Waarts, den Bratscher Gregor Sigl, die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker, den Pianisten Martin Helmchen.

Duette und andere Partnerschaften

Letztere sind auch im wahren Leben ein Paar, nicht nur wenn sie wie an diesem Abend ein Duo-Werk interpretieren wie die Sonate Nr. 1 von Alfred Schnittke.

Stephen Warrts hat 2015 mit dem Gewinn des Queen Elisabeth Competition große Aufmerksamkeit erhalten. (Stephen Warrts / Benjamin Ealovega)

Das Programm dieses ersten Abends ist tiefernst und anspruchsvoll und zeigt, wie jeweils neue Musik immer auch tief in der Tradition wurzelt, was vorher war.

Bach und Barock

Sowohl Schostakowitsch als auch nach ihm Schnittke haben barocke Formen und Techniken ebenso verwendet wie die Geisteshaltung eines Johann Sebastian Bach - Kunst und Musik schaffen innere Freiräume, die auch für das äußere Leben Perspektiven eröffnen. In unseren Tagen können wir das wieder gut und hoch schätzen.

Live aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin

Das Bebersee Festival on tour

Joseph Haydn

Klaviertrio C-Dur Hob. XV: 27

Stephen Waarts, Violine

Marie-Elisabeth Hecker, Violoncello

Markus Groh, Klavier

Alfred Schnittke

Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 1

Marie-Elisabeth Hecker, Violoncello

Martin Helmchen, Klavier

Antonín Dvořák

Klavierquartett Nr. 2 Es-Dur op. 87

Franziska Hoelscher, Violine

Gregor Sigl, Viola

Marie-Elisabeth Hecker, Violoncello

Martin Helmchen, Klavier

Dmitri Schostakowitsch

Klavierquintett g-Moll op. 57

Stephen Waarts, Franziska Hoelscher, Violine

Gregor Sigl, Viola

Marie-Elisabeth Hecker, Violoncello

Martin Helmchen, Klavier