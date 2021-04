Baptiste Trotignon Quintet live in Paris Lust auf Hard-Bop

Moderation: Matthias Wegner

Der französische Jazz-Pianist Baptiste Trotignon. (AFP / Bertrand Guay)

Der Pianist Baptiste Trotignon (Jahrgang 1974) ist seit vielen Jahren eine zuverlässige Größe in der französischen Jazzszene. Mit seinem Quintett „Old and new blood“ beschreitet er neue Wege. Nachzuhören bei seinem Pariser Konzert im Herbst 2020.

Baptiste Trotignon hat bereits eine beachtliche Diskographie eingespielt. Die markantesten Fußabdrücke hinterließ er kleinformatig und introspektiv. Vor allem als Pianosolo und Triospezialist. Sein Spektrum und seine Ausdrucksmöglichkeiten gehen aber weit darüber hinaus. Zudem braucht Trotignon diese Abwechslung unbedingt, in diesem konkreten Fall das Spielen im Quintett.

Inspiriert vom US-amerikanischen Kino

Inspiriert wurde das Quintett-Repertoire von Ikonen, Filmmotiven und Filmtiteln des US-amerikanischen Kinos. Davon zeugen Song-Titel wie Elliott, Rosebud oder The Balde Runner. Von der Spielhaltung tief im Hard-Bop verwurzelt setzt Baptiste Trotignon auch auf die stilbildende Besetzung dieser Ära. Neben einer hervorragend besetzten Rhythmusgruppe sorgen Matthieu Michel an der Trompete und Adrien Sanchez am Saxofon für die unverkennbaren Klangfarben des Hard-Bop. Die große Lust, diese Musik zu spielen, ist unüberhörbar.

Baptiste Trotignon, Piano

Matthieu Michel, Trompete

Adrien Sanchez, Tenorsaxofon

Viktor Nyberg, Bass

Gautier Garrigue, Schlagzeug

Radio France

Aufzeichnung vom 24.09.2020