Automatenrestaurants

Küche ohne Koch

29:26 Minuten Wirkt fast wie aus einem Roman von Jules Verne: ein Automatenrestaurant von 1905, hier in Waldenburg, dem heutigen Wałbrzych in Polen. © picture-alliance / akg-images

Riede, Frank; Sollich, Robert · 20. März 2024, 19:30 Uhr

1896 eröffnete in Berlin das weltweit erste Automatenrestaurant. Durchgesetzt hat sich das Konzept nicht. Doch in Zeiten von Personalmangel in der Gastronomie und sinkender Rentabilität von Kantinen wird es wieder interessant.