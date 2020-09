Auszeichnung für "Die Dame mit der bemalten Hand" Wilhelm Raabe-Literaturpreis für Christine Wunnicke

Hubert Winkels im Gespräch mit Joachim Scholl

Die Autorin Christine Wunnicke wird mit dem Wilhelm Raabe-Preis 2020 ausgezeichnet. (laif / SZ Photo / Volker Derlath)

Der Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2020 geht an Christine Wunnicke für ihren Roman "Die Dame mit der bemalten Hand". Der Roman beschreibt auf komische Weise die Begegnung zweier Forschungsreisender im 18. Jahrhundert aus verschiedenen Kulturkreisen.

Der Wilhelm Raabe-Literaturpreis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Christine Wunnicke für ihren Roman "Die Dame mit der bemalten Hand". Das hat der Literaturkritiker Hubert Winkels, Jury-Vorsitzender und Literaturredakteur beim Deutschlandfunk, am Mittwoch bekannt gegeben.

Die Auszeichnung gehört zu den bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum und ist mit 30.000 Euro dotiert. Sie würdigt jedes Jahr ein in deutscher Sprache verfasstes erzählerisches Werk. Vergeben wird der Preis gemeinsam von Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig. Im vergangenen Jahr erhielt den Preis der Schriftsteller Norbert Scheuer, davor die Autorin Judith Schalansky. Auch Sibylle Lewitscharoff und Rainald Goetz gehören zu den Ausgezeichneten.

Mitte des 18. Jahrhunderts strandet ein deutscher Mathematiker auf einer indischen Insel und trifft dort auf einen persischen Astronomen. Was Christine Wunnicke aus dieser Begegnung entspinnt, ist das Gegenteil von einem Historienschinken: eine heillos komische und fabelhaft undidaktische Anleitung zum Verirren, ein Abgesang auf starre Welterklärungsmuster.

"Die Dame mit der bemalten Hand" steht außerdem auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis.

Weitere Nominierungen

Für den Wilhelm-Raabe-Preis 2020 waren außerdem nominiert:

Anna Katharina Hahn: Aus und davon, Suhrkamp Verlag, 2020

Leif Randt: Allegro Pastell, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2020

Anne Weber: Annette, ein Heldinnenepos, Matthes & Seitz Berlin, 2020

Iris Wolff: Die Unschärfe der Welt, Klett-Cotta Verlag, 2020

Vergeben wird die Auszeichnung im November.