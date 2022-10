Steigende Flüchlingszahlen

Wie schaffen wir das erneut?

15.10.2022

Die Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland Hilfe suchen, steigt. Die Kommunen sehen sich am Limit, sie unterzubringen. Doch der Krieg in der Ukraine hält an, auch aus anderen Krisengebieten bitten Menschen um Asyl. Was ist zu tun?