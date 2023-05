Als Nabil Shehata das Domgymnasium in Verden besuchte, wurde er nur belächelt bei dem Satz: "Ich spiele mal Kontrabass bei den Berliner Philharmonikern!" Das Ziel hat er erreicht. Inzwischen hat sich schon wieder vom Orchester "befreit", um sich als Dirigent und Festivalleiter zu verwirklichen.

Vor sieben Jahren gründete er sein Internationales Kammermusikfestival " Maiklänge " am Domgymnasium, um Zeit mit Freunden zu verbringen, mit denen er verschiedene Kammermusikwerke ausfindig macht und für die Konzerte probt, Education-Projekte an der Schule inklusive.

Dieser Jahrgang war etwas besonderes. Er hatte zum einen zehn Musiker eingeladen - so viele wie noch nie. Und zweitens war 2023 das erste Mal auch ein Hornist mit von der "Landpartie", ein Freund, der unzählige Male schon angefragt hatte, ob er denn dieses Mal Verden endlich kennen lernen könne. Und Ben Goldscheider war begeistert, denn nirgends sei man so involviert in die "Community", wie hier.