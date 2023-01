"Ich halte derartige Uhren für das Hightech des Mittelalters", sagt Manfred Schukowski , ein erfahrener Experte für astronomische Uhren. "In ihnen fließt an wissenschaftlich-astronomischer und mathematischer Erkenntnis, an handwerklichem Spitzenkönnen von Uhrenbauern, von Künstlern, die die äußere Gestaltung bewältigten, so viel zusammen, das ist in jener Zeit, in jeder Hinsicht Spitze gewesen", erklärt Schukowski, der lange Zeit als Professor für Didaktik in der Astronomie tätig war.