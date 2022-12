Weltnaturgipfel – Wie retten wir die Artenvielfalt?

Forscher sprechen vom „sechsten Massenaussterben“. UN-Generalsekretär António Guterres mahnte auf der Eröffnung der Weltnaturkonferenz in Montréal, die Menschen führten „Krieg gegen die Natur“. Ziel der Konferenz, die noch bis zum 19. Dezember dauert: ein Artenschutzabkommen ähnlich dem Pariser Abkommen für den Klimaschutz.

„Die Welt brennt an allen Ecken und die Zeitfenster, noch etwas zu retten, werden immer kleiner“, sagt Dr. Christof Schenck. Der Biologe ist Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und hat gerade den Deutschen Umweltpreis 2022 für seine Bemühungen um den Artenschutz erhalten.

„Wir haben einen ökologischen Fußabdruck von 2,6, wir nutzen weitaus mehr Ressourcen, als wir selbst haben. Die Kosten für unseren Lebensstil tragen die Länder in der Tropenzone: Wir nutzen Palmöl aus Indonesien, Soja für unsere industrielle Tierhaltung. Deswegen hat alles, was wir in Deutschland tun, eine enorme Konsequenz", betont er.