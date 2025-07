Mehr als ein Viertel der geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit sind demnach vom Aussterben bedroht. So hat auch das Insektensterben in Deutschland dramatische Ausmaße angenommen. Die Biomasse von Fluginsekten ist laut einer Studie aus dem Jahr 2017 in den vorangegangenen 27 Jahren um 75 Prozent zurückgegangen. Das wiederum hat direkte Auswirkungen auf viele Vogelarten. Von den 291 Brutvogel-Arten in Deutschland gilt jede zweite als gefährdet.