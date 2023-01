Arno Geiger: "Das glückliche Geheimnis"

Er ist einer der populärsten Schriftsteller im gesamten deutschsprachigen Raum: der Österreicher Arno Geiger. 2005 bekam er den Deutschen Buchpreises für seinen Familienroman "Es geht uns gut". Inzwischen verkaufen sich seine Bücher hunderttausendfach, die literarischen Auszeichnungen sind nur so auf ihn herabgeregnet, zum Beispiel 2011 der Hölderlin-Preis, 2017 der Alemannische Literaturpreis, 2018 der Joseph-Breitbach-Preis, 2019 der Bremer Literaturpreis und der in den Niederlanden vergebene Europese Literatuurprijs.

So schreibt Arno Geiger über sein Leben mit Anfang bis Mitte 20, als er studierte, Schriftsteller werden wollte, aber mit seinen Plänen nicht weiterkam. In dieses Vagabunden-Dasein sei er dann kurz vor Ende seines Studiums hineingestolpert, erzählt Arno Geiger. An einem öffentlichen Altpapiercontainer entdeckte er zufällig fünf Bananenkartons mit Büchern. „Dann habe ich mir gedacht: Es gibt ja so viele Containerstationen, Abfalltonnen, die im öffentlichen Raum fix installiert sind, für alle frei zugänglich. Und dann bin ich losmarschiert, auf ein Terrain, das geprägt ist von fehlender Schicklichkeit, von Schmutz.“

Arno Geiger tauchte kopfüber mit dem ganzen Körper in diese Tonnen und beschreibt das auch in seinem Buch. Das sei auch ein Sinnbild für sein Bedürfnis, „zum Grund zu gelangen“, so Geiger. „In der Hoffnung, dass ich dort irgendetwas finde, was essenziell ist für mich, was vielleicht mein Leben zum Guten verändert.“ Und tatsächlich habe er festgestellt: „Im Abfall befindet sich ein unglaublicher Reichtum.“ Aus Briefen, aus Tagebüchern, die er dort fand, habe er erfahren: „Ich bin nicht der einzige merkwürdige Mensch auf der Welt. Die anderen haben auch zu kämpfen und sich mit Kompliziertheiten auseinander zu setzen.“