Hitzacker Musiktage

Klavierduo der Generationen

119:55 Minuten
Wir sehen die Pianisten Martha Argerich, wie sie Klavier spielt.
Martha Argerich – die Klavierlegende unserer Zeit, gefesselt von der Musik am Flügel. © IMAGO / Michel Neumeister
Am Mikrofon: Hannah Bernitt |
Klavierlegende Martha Argerich trifft auf Shootingstar Anton Gerzenberg, Träger des Martha Argerich Steinway Prize. Gemeinsam teilen sie Bühne und Flügel – ein Gipfeltreffen zweier Generationen voller Virtuosität und Leidenschaft.
Aus dem PodcastKonzert

Sommerliche Musiktage
Hitzacker Konzertsaal im VERDO
Aufzeichnung vom 31.07.2025

Maurice Ravel
"Ma Mère l‘Oye"

Wolfgang Amadeus Mozart
Andante und Variationen KV 501

Claude Debussy
"Prélude à l‘après-midi d‘un faune"

Franz Schubert
Fantasie f-Moll D 940

Maurice Ravel
"La Valse"

Sergej Rachmaninow
Sinfonische Tänze op. 45

Martha Argerich, Klavier
Anton Gerzenberg, Klavier

