Sommerliche Musiktage
Hitzacker Konzertsaal im VERDO
Aufzeichnung vom 31.07.2025
Maurice Ravel
"Ma Mère l‘Oye"
Wolfgang Amadeus Mozart
Andante und Variationen KV 501
Claude Debussy
"Prélude à l‘après-midi d‘un faune"
Franz Schubert
Fantasie f-Moll D 940
Maurice Ravel
"La Valse"
Sergej Rachmaninow
Sinfonische Tänze op. 45
Martha Argerich, Klavier
Anton Gerzenberg, Klavier
Hitzacker Musiktage
Martha Argerich – die Klavierlegende unserer Zeit, gefesselt von der Musik am Flügel. © IMAGO / Michel Neumeister
Klavierduo der Generationen
119:55 Minuten
Klavierlegende Martha Argerich trifft auf Shootingstar Anton Gerzenberg, Träger des Martha Argerich Steinway Prize. Gemeinsam teilen sie Bühne und Flügel – ein Gipfeltreffen zweier Generationen voller Virtuosität und Leidenschaft.
