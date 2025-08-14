Die Kommunikation davor war so, dass wir uns versucht haben, online zu treffen und zu proben. Das hat nicht funktioniert. Denn gestern, als wir uns getroffen haben, dann haben wir einfach losgespielt, ohne jegliches Verabreden und das ging wunderschön. Jetzt genießen wir diese Zeit zusammen. Die Vorbereitung war: sich einfach einstellen auf Offenes und offen zu sein und empfangen, was da ein Mensch, eine Persönlichkeit mit sich bringt.