Anne Lepper über ihr neues Stück

"Zu einer guten Liebe gehört auch viel Geld"

13:40 Minuten In "Life Can Be So Nice" geht es abwärts mit Nicki, nachdem seine Freundin ihn verlassen hat, um sich einem gemischten Frauenchor anzuschließen. © Staatstheater Stuttgart / Björn Klein

Anne Lepper im Gespräch mit Susanne Burkhardt · 07.01.2023

In der Liebe sollte sich immer einer unterordnen. Sonst gibt es Streit, findet Anne Lepper. In ihrem neuen Stück „Life can be so nice“ geht es um Liebe und Reichtum – zu sehen im Schauspiel Stuttgart.