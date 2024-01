Amos Gitai

"Ich folge den Ablagerungen der Geschichte in mir"

159:30 Minuten Chronist seiner Heimat: der israelische Filmemacher Amos Gitai, hier im Februar 2022 in Florenz. © Getty Images / Roberto Serra - Iguana Press

Brunkhorst, Heike/Herzog, Roman · 13. Januar 2024, 00:05 Uhr

Der Filmemacher Amos Gitai widmet sich dem jüdischen Israel in all seinen Widersprüchen und Konflikten. Er ist unbequem und herausfordernd - und überaus produktiv: In 40 Jahren sind über 60 Dokumentar- und Spielfilme entstanden. (Erstsendung am 27.1.18)