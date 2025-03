NS-Zeit

Alltag im Zweiten Weltkrieg in zwei neuen Büchern

Markttag in der NS-Zeit. Ihn haben die normalen Leute interessiert, sagt Schriftsteller Frank. In seinem Roman seien am Ende alle korrumpiert.

Arno Franks Roman spielt von 1935 - 1945 in der fiktiven Stadt Ginsterburg, Historiker Oliver Hilmes zeigt in seinem Buch, wie der Sommer 1945 die Welt veränderte. Sie sprechen übers Leben in der Kriegszeit und gleich nach der Kapitulation am 8. Mai.