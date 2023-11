Die Bundesregierung will Abschiebungen erleichtern. Ein neues Gesetz soll dies bald ermöglichen. Was dies konkret für die Betroffenen bedeutet, ist noch unklar.

Damit stehen sie nicht allein da: Sich die Lage in Afghanistan schönzureden, hat gerade Konjunktur. Im September reisten zwei prominente Mitglieder der rechtsextremen österreichischen FPÖ nach Kabul, um sich dort mit Vertretern des Taliban-Regimes ablichten zu lassen. Die Gäste aus Europa, so hieß es seitens des Taliban-Außenministeriums, wollten sich ein eigenes Bild über die Sicherheitslage vor Ort machen. Diese sei, so seien sie zum Schluss gekommen, besser als von vielen westlichen Medien dargestellt. Die neuen Machthaber würden erfolgreich für Sicherheit sorgen.

Diese Formen der Gewalt sind nun in vielerlei Hinsicht zurückgegangen, doch die Gründe hierfür sind nur allzu offensichtlich: Die afghanische Armee und ihre zahlreichen Milizen sind zerfallen. Die NATO ist unter US-Führung abzogen. Und die Taliban, die sich einst in die Luft sprengten oder Landminen legten, regieren. Oder besser ausgedrückt: Sie sind damit beschäftigt, ihre totalitäre Diktatur aufzubauen. Dass manch einer dies mit „Sicherheit“ gleichstellt und ausgerechnet europäische Akteure darauf hereinfallen, ist purer Zynismus.

Ebenjener Verantwortung ist man aufgrund aktueller Migrationsdebatten und jüngster AfD-Erfolge nicht nachgekommen. Bis vor Kurzem kam keine einzige afghanische Person über das im vergangenen Jahr groß angekündigte Bundesaufnahmeprogramm in die Bundesrepublik. Erst Ende September landete der erste Flieger – an Bord eine Handvoll Menschen.

Doch die meisten Betroffenen, die seit Monaten auf ihre Ausreise warten, müssen sich weiterhin mit bürokratischen Spitzfindigkeiten herumschlagen. Eine Zeit lang stand sogar alles still, weil man sich dem Druck rechter Meinungsmacher beugte, die in evakuierten Afghaninnen und Afghanen eine „Sicherheitsgefahr“ sahen.

Auch diese Wahrnehmung ist nicht neu: Bereits in den Jahren, in denen nach Afghanistan abgeschoben wurde, halfen dabei etwa Statistiken, denen Kontext fehlte, fragwürdige Migrationsexperten oder unvollständige Berichte „von vor Ort“, die an Schreibtischen verfasst worden waren. Auch heute hat keiner der Autoren ein Taliban-Gefängnis besucht oder ist mit den Methoden des GDI, des berüchtigten Geheimdienstes der Taliban, vertraut. Nun droht die Gefahr, dass sich all dies wiederholt.