Abtreibung in Malta

Kleine Liberalisierung sorgt für großen Widerstand

Elisabeth Pongratz, Isabella Kolar · 01. Juni 2023, 18:30 Uhr

Bisher dürfen Frauen in der katholisch geprägten Inselrepublik Malta offiziell nicht abtreiben, selbst wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Das Land hat die strengste Gesetzgebung dazu in der EU. Das soll sich jetzt ändern. Oder doch nicht?