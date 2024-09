Musikfest Berlin 2024

Wer wissen will, wo das Herz der amerikanischen Musik schlägt, sollte dem hierzulande kaum bekannten Kansas City Symphony folgen. Das Orchester, das aus der geographischen Mitte der USA kommt, hat in Deutschland ein nur scheinbar populäres Programm präsentiert: Im Zentrum die vor 100 Jahren entstandene „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin – ein Werk der Suche nach amerikanischer Eigenart, die Gershwin in der Entwicklung des noch jungen Jazz fand.