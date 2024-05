Stellen wir uns einmal vor, der Parlamentarische Rat hätte 1948/49 kein Grundgesetz erarbeitet, also kein Haus, sondern ein Zelt errichtet. Er hätte also all das, was uns so vertraut geworden ist, per einfachem Gesetz geschaffen: die föderale Struktur, das parlamentarische System, die doppelte Exekutive aus Bundeskanzler und Bundespräsident, die Justiz. Wie wäre es weitergegangen mit unserem Land?