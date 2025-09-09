421. Wartburgkonzert mit Cello Duello

Virtuos mit Humor

82:27 Minuten Beide sind Spitzencellisten und erfolgreiche Professoren. Und doch finden die beiden Freunde immer wieder Zeit, gemeinsam zu reisen, um sich auf höchstem Niveau zu "cello-duellieren". © CelloDuello

Vor 34 Jahren haben sich Jens Peter Maintz und Wolfgang Emanuel Schmidt neben ihren eigenen Karrieren zum launigen "Cello Duello" zusammen gefunden für musikalischen Wettstreit mit virtuosen Bögen, aber im gemeinsamen, humorvollen Gefecht für die Virtuosität.