Im dritten und letzten Jahr als Mitglied der stARTacademy präsentiert sich Fatma Said als Kammermusikpartnerin. Ein klassischer Liederabend, bei dem sie "nur" vom Klavier begleitet wird, das ist der quirligen Sängerin schlichtweg zu langweilig. Sie sucht gern das Außergewöhnliche und präsentiert hier Werke, die den eleganten Klarinettenklang für die Liedbegleitung einfordert, so in den Werken von Lachner, Kücken, Spohr und Schubert.