Antikriegssong von Nena wird 40

Im Jahr 1983 stieg die Band Nena mit "99 Luftballons" neu in die deutschen Charts ein. Der Song kam nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz eins, sondern auch in Großbritannien. Später landete er in den USA auf Platz zwei der Billboard-Charts – und das mit deutschem Text. Dieser entstand in einem politischen Kontext: Die Supermächte USA und Sowjetunion standen sich mit ihrem Arsenal an Atomraketen als Feinde gegenüber. Die Angst vor einem Krieg war allgegenwärtig.