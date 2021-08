2821. Ausgabe Ein guter Draht nach oben?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit!

Am 15. August 1248 legte Erzbischof Konrad von Hochstaden den Grundstein zum Kölner Dom. Am 15. August 1483 wurde die Sixtinische Kapelle eingeweiht. Deshalb bilden dieses Mal Kirchen das Leitmotiv der Sendung.

Gesucht wird ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Zumal im Mittelalter boten Kirchen Freiräume für die Entwicklung der Kunst. Im 12. und 13. Jahrhundert entstand an einer berühmten französischen Kathedrale eine nach ihr benannte Schule, die die klassische Musik, wie wir sie heute kennen, entscheidend beeinflusst hat. Geprägt wurde diese Schule vor allem von den Komponisten Pérotin. In der Sendung zu hören ist seine Komposition "Isaias cecinit" in einer Interpretation des Hilliard Ensembles.

Wie heißt diese für die Musikgeschichte so wichtige französische Kathedrale? An ihr wird dieser Tage wieder mit Hochdruck gebaut – gezwungenermaßen. Genaugenommen besteht ihr Namen aus vier Wörtern, von denen man aber meistens nur die ersten beiden nennt. Der dritte Buchstabe aus dem ersten Wort liefert den Auftakt zum diesmal gesuchten Ratewort.

2. Frage

Im November 1987 nahm die Gruppe The Cowboy Junkies in der Church of the Holy Trinity in Toronto ein Album auf mit dem folgerichtigen Titel "The Trinity Session". Aufsehen erregte vor allem ihre Interpretation des Liedes "Sweet Jane" der Band "The Velvet Underground". Deren Gitarrist und Sänger, der auch Komponist des Stückes ist, gab später zu Protokoll, dass dies seine Lieblingsversion des Liedes sei.

Wie heißt dieser Mann? Aus seinem bekannten Vornamen notieren Sie bitte den dritten Buchstaben.

3. Frage

Zu spät zum Gottesdienst zu kommen ist immer unangenehm – zumal, wenn es sich dabei um die eigene Trauung handelt. Wenn man allerdings vorher mit seinen Freunden noch einen draufmachen will, sollte man sich den Wecker stellen oder besagte Freunde ermahnen, einen nach dem Junggesellenabschied direkt zur Kirche zu bringen. So wie in dem Lied "Get Me To The Church On Time", das in der Sendung in der Version von Rosemary Clooney und dem Nelson Riddle-Orchestra zu hören ist.

Aus welchem Musical stammt dieses Lied? 1956 hatte es am Broadway Premiere, sein Titel besteht aus drei Wörtern. Lösungsorientiert ist der letzte Buchstabe des zweiten Wortes.

4. Frage

Zur Musik Nummer vier suchen wir den Komponisten. 1906 vollendete er die "Cinq mélodies populaires grecques", unter denen sich auch das Lied "Là-bas, vers l'église" befindet. Der Titel bedeutet so viel wie "Da hinten, gegenüber der Kirche". Der gesuchte Mann gehört zu den berühmtesten französischen Komponisten. Sein bekanntestes Werk ist sicherlich der "Boléro" von 1928.

Zielführend sind gleich zwei Buchstaben aus seinem zweiten, dem bekannten Vornamen – der erste und der dritte.

5. Frage

Am 15. September 1963 explodierte unter den Stufen der 16th Street Baptist Church in der Stadt Birmingham im US-Bundesstaat Alabama eine Bombe. Der vom Ku-Klux-Klan verübte Anschlag riss vier junge Mädchen in den Tod. Zwei Monate später nahm ein Jazzsaxofonist als Hommage das Stück mit dem Titel "Alabama" für sein Album "Live At Birdland" auf. Im Jahr darauf erschien sein Magnum Opus "A Love Supreme".

Rätselrelevant ist der dritte Buchstabe aus seinem Vornamen.

6. Frage

In England ist das Profanieren von Kirchen ja schon länger auf dem Vormarsch und so sind Tonstudios in Kirchen dort keine Seltenheit. Ein Beispiel waren die Londoner Blackwing Studios in der ehemaligen All Hallows Church. Neben Synthiepopbands wie Yazoo und Depeche Mode nahmen dort vor allem Gitarrenbands auf – wohl nicht zuletzt wegen des Halls. Zu ihnen gehörte auch die Band Ride, die in der Sendung mit dem Stück "Like A Daydream" zu hören sind. 1941 war die Kirche von einer deutschen Fliegerbombe getroffen worden. Die prominenteste Kirche, die Opfer deutscher Flieger wurde, war im November 1940 die St Michael’s Cathedral.

Und diese stand bzw. steht in welcher britischen Stadt? Der vorletzte Buchstabe aus dem Namen der Stadt ist der letzte des diesmal gesuchten Rätselwortes.

