2749. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Was ist denn das da unter Ihnen?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago/ZUMA Press)

Sechs Saiten – sechs Fragen. In dieser Ausgabe des Sonntagsrätsels steht wieder mal ein Instrument im Mittelpunkt: die Gitarre. Gesucht wird ein Substantiv mit zwei Silben und sechs Buchstaben.

1. Frage

Wir suchen einen der bekanntesten klassischen Gitarristen des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde er am 21. Februar 1893 im andalusischen Linares, gestorben ist er am 2. Juni 1987 in Madrid. Bekannt geworden ist er unter seinem Vornamen und dem ersten Familiennamen. Letzterer ist auch der Name einer zentralspanischen Stadt. In der Sendung zu hören ist er mit der Komposition "Studio" aus der Feder des brasilianischen Komponisten Heitor Villa-Lobos. Gesucht wird: der letzte Buchstabe aus dem Vornamen des Gitarristen oder aus seinem ersten Familiennamen der erste. In seinem zweiten, eher unbekannten Familiennamen ist es dann wieder der letzte Buchstabe.

2. Frage

Einer der berühmtesten Jazzgitarristen des 20. Jahrhunderts ist Les Paul. Wobei er zunächst Pianist werden wollte. Von der Virtuosität Art Tatums verschreckt wechselte er dann zur Gitarre – die er dann auch gleich selbst baute. Seine größten Erfolge feierte er in den 1950er-Jahren im Duo mit seiner Frau, die ebenfalls Gitarre spielte – und auch sang. Einer der größten Hits des Duos war 1951 das Lied "The World Is Waiting For The Sunrise". Und unter welchem Namen war die Frau von Les Paul bekannt? Notiert werden soll: der zweite Buchstabe aus ihrem Vornamen.

3. Frage

Lieder über Gitarren und Gitarristen gibt es en masse. Lieder über Gitarrenbauer sind eher die Ausnahme. Eine solche schrieb der Gitarrist Mark Knopfler 2009 über John Monteleone, einen von einer Reihe amerikanischer Gitarrenbauer mit Italienischen Wurzeln. Seine Monteleone ist das teuerste Instrument, dass Mark Knopfler je erwarb. Er kann es sich leisten, denn: mit seiner alten Band hatte er gigantische Erfolge, wie zum Beispiel die Hits "Sultans Of Swing" oder "Money For Nothing". Der Name dieser 1977 gegründeten britischen Rockband besteht aus zwei Wörtern, notiert werden soll: der zweite oder der sechste Buchstabe vom zweiten Wort.

4. Frage

Eine der bekanntesten Gitarristinnen der Gegenwart ist die US-Amerikanerin Kaki King. In der Sendung zu hören ist sie mit dem Stück "Solipsist", das sie in Begleitung des Porta Girevole Orchestra Chamber Orchestra spielt. Die zugehörige Frage zielt auf das kleine Hilfsinstrument, das viele Gitarristen zum Anschlagen der Saiten benutzen. Meistens ist es aus Nylon, aber auch aus Holz, Schildpatt und Metall sind diese kleinen Plättchen manchmal. Der fünfte Buchstabe aus dem Namen dieser Spielhilfe bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

1975 wollte die Plattenfirma Intercord die damals florierende deutsche Akustikgitarrenszene auf einer Doppel-LP abbilden. Einer der angefragten Gitarristen hatte gerade kein neues Lied auf Lager, nur ein Thema, mit dem seit einiger Zeit herumspielte. Man nahm es auf und befand es der Veröffentlichung würdig. Nach dem Titel gefragt, entgegnete der Komponist, es habe keinen. Dann solle er sich doch bitte einen überlegen. Diverse Male darauf angesprochen sagte der Künstler schließlich entnervt: Na gut, dann heißt es halt "Das Loch in der Banane". Und wie heißt der Komponist und Interpret dieses Kultstücks? In den 1970er Jahren spielte er gelegentlich auf den Alben von Hannes Wader. Geboren wurde der Mann 1947 im damaligen Flüchtlingslager Bergen-Belsen. Aus seinem Familiennamen notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

6. Frage

Im letzten Stück geht es um einen imaginären Gitarristen. Tatsächlich beruht die Figur aus dem Lied "The Ballad Of Curtis Loew" auf verschiedenen Gitarristen, die der Sänger Ronnie van Zant in seiner Kindheit kannte. Und wie heißt die Band, mit der van Zant das Lied 1974 für das Album "Second Helping" aufnahm? Aus ihrem Namen soll aufgeschrieben werden: der erste Buchstabe.

